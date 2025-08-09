Скидки
Футбол Новости

«Рома» обыграла «Эвертон» в товарищеском матче

«Рома» обыграла «Эвертон» в товарищеском матче
Комментарии

Итальянская «Рома» одержала победу над английским «Эвертоном» в товарищеском матче. Встреча в Ливерпуле завершилась победой римлян со счётом 1:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 августа 2025, суббота. 17:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль, Англия
Окончен
0 : 1
Рома
Рим, Италия
0:1 Соуле – 70'    

Единственный мяч на 70-й минуте матча забил аргентинский нападающий Матиас Соуле.

В 1-м туре чемпионата Италии 23 августа «Рома» примет «Болонью». «Эвертон» в первом для себя матче английской Премьер-лиги нового сезона сыграет в гостях с «Лидсом», встреча состоится 18 августа.

Этим летом «Рому» возглавил экс-тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, который сменил в должности Клаудио Раньери. «Эвертоном» с января 2025 году руководит шотландец Дэвид Мойес.

Комментарии
