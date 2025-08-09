Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

1-й тайм игры «Локомотив» — «Спартак» завершился перепалкой между Станковичем и Бариновым

Первый тайм матча 4-го тура Мир РПЛ между московскими «Локомотивом» и «Спартаком» завершился перепалкой с участием главного тренера красно-белых Деяна Станковича и капитана железнодорожников Дмитрия Баринова. Команды играют вничью после первого тайма — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

У «Локомотива» гол на 18-й минуте забил Алексей Батраков. В составе «Спартака» на 26-й минуте отличился Кристофер Мартинс, замкнувший головой подачу Маркиньоса.

Фото: Кадры телетрансляции на «Матч ТВ»

После трёх туров чемпионата России железнодорожники набрали девять очков и занимают первое место. Красно-белые заработали четыре очка и располагаются на 11-й строчке.

В минувшем туре «Локомотив» победил «Пари НН» со счётом 3:2, а «Спартак» сыграл вничью с «Акроном» (1:1).