Локомотив — Спартак М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов: Станковича надо удалять – он всех провоцирует

Бывший российский арбитр Игорь Федотов высказался о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче с «Локомотивом» в рамках 4-го тура Мир РПЛ. Команды играют вничью после первого тайма — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
2-й тайм
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'    

«Станковича надо удалять – он провоцирует просто всех. Кому-то что-то крикнул – и дальше понеслось. Проблема резервного арбитра – Юрия Карпова – он не говорит об этом Иванову. Резервный должен сказать, что человек постоянно оскорбляет и провоцирует других, после свистка на перерыв он спровоцировал штаб «Локо». Проблема, что резервный об этом не рассказывает, что, по сути, он позволяет это продолжать. Надо действовать – а тут одно бездействие», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

У «Спартака» на 26-й минуте отличился Кристофер Мартинс, замкнувший головой подачу Маркиньоса.

1-й тайм игры «Локомотив» — «Спартак» завершился перепалкой между Станковичем и Бариновым
