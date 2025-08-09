Арбитр Федотов: Станковича надо удалять – он всех провоцирует

Бывший российский арбитр Игорь Федотов высказался о поведении главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в матче с «Локомотивом» в рамках 4-го тура Мир РПЛ. Команды играют вничью после первого тайма — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Станковича надо удалять – он провоцирует просто всех. Кому-то что-то крикнул – и дальше понеслось. Проблема резервного арбитра – Юрия Карпова – он не говорит об этом Иванову. Резервный должен сказать, что человек постоянно оскорбляет и провоцирует других, после свистка на перерыв он спровоцировал штаб «Локо». Проблема, что резервный об этом не рассказывает, что, по сути, он позволяет это продолжать. Надо действовать – а тут одно бездействие», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

У «Спартака» на 26-й минуте отличился Кристофер Мартинс, замкнувший головой подачу Маркиньоса.