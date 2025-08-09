Скидки
Локомотив — Спартак М. Прямая трансляция
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

Ахмат — Зенит: стартовые составы команд на матч 4-го тура РПЛ 2025/2026, 9 августа

Комментарии

Сегодня, 9 августа, состоится матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ахмат» и «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Буланов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
1-й тайм
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Гандри, Сидоров, Ндонг, Садулаев, Силва, Касинтура, Келиано, Самородов, Мелкадзе.

«Зенит»: Латышонок, Сантос, Дркушич, Нино, Барриос, Вендел, Жерсон, Энрике, Мантуан, Соболев, Педро.

После трёх туров чемпионата России грозненская команда не набрала ни одного очка и занимает 13-е место. Сине-бело-голубые заработали пять очков и располагаются на восьмой строчке.

В минувшем туре «Ахмат» минимально уступил махачкалинскому «Динамо» (0:1), а «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (1:1).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
