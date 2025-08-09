Акинфеев высказался о разгромной победе ЦСКА над «Рубином» и выделил лучшего игрока матча
Поделиться
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев подарил одноклубнику Тамерлану Мусаеву кепку с рыбой после победного домашнего матча с «Рубином» в 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 5:1. Тамерлан Мусаев вышел на замену после перерыва и забил гол.
Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 15:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Рубин
Казань
1:0 Глебов – 7' 2:0 Круговой – 29' 3:0 Дивеев – 33' 3:1 Даку – 40' 4:1 Глебов – 44' 5:1 Мусаев – 56'
«Друзья, всех с победой! 5:1 – это, конечно, хорошо, но можно было и без гола в наши ворота. Все сегодня обсуждают Глеба (Кирилла Глебов), Круга (Данила Кругового). А я хочу поддержать Тамика Мусаева, который забил долгожданный гол! И получил долгожданную кепку (за которую в команде идёт жесткое рубилово)», — написал Акинфеев в телеграм-канале.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 августа 2025
-
19:25
-
19:21
-
19:13
-
19:09
-
19:08
-
19:04
-
19:03
-
18:58
-
18:54
-
18:53
-
18:50
-
18:49
-
18:44
-
18:40
-
18:39
-
18:34
-
18:29
-
18:29
-
18:28
-
18:26
-
18:22
-
18:22
-
18:22
-
18:21
-
18:21
-
18:19
-
18:14
-
18:08
-
18:06
-
18:00
-
17:49
-
17:37
-
17:34
-
17:30
-
17:27