Акинфеев высказался о разгромной победе ЦСКА над «Рубином» и выделил лучшего игрока матча

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев подарил одноклубнику Тамерлану Мусаеву кепку с рыбой после победного домашнего матча с «Рубином» в 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 5:1. Тамерлан Мусаев вышел на замену после перерыва и забил гол.

«Друзья, всех с победой! 5:1 – это, конечно, хорошо, но можно было и без гола в наши ворота. Все сегодня обсуждают Глеба (Кирилла Глебов), Круга (Данила Кругового). А я хочу поддержать Тамика Мусаева, который забил долгожданный гол! И получил долгожданную кепку (за которую в команде идёт жесткое рубилово)», — написал Акинфеев в телеграм-канале.