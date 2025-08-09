Скидки
Локомотив — Спартак М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

Акинфеев высказался о разгромной победе ЦСКА над «Рубином» и выделил лучшего игрока матча

Комментарии

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев подарил одноклубнику Тамерлану Мусаеву кепку с рыбой после победного домашнего матча с «Рубином» в 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 5:1. Тамерлан Мусаев вышел на замену после перерыва и забил гол.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 15:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Рубин
Казань
1:0 Глебов – 7'     2:0 Круговой – 29'     3:0 Дивеев – 33'     3:1 Даку – 40'     4:1 Глебов – 44'     5:1 Мусаев – 56'    

«Друзья, всех с победой! 5:1 – это, конечно, хорошо, но можно было и без гола в наши ворота. Все сегодня обсуждают Глеба (Кирилла Глебов), Круга (Данила Кругового). А я хочу поддержать Тамика Мусаева, который забил долгожданный гол! И получил долгожданную кепку (за которую в команде идёт жесткое рубилово)», — написал Акинфеев в телеграм-канале.

