В ЦСКА рассказали о работе клуба на трансферном рынке в летнее окно

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался о работе клуба в рамках нынешнего трансферного окна.

«Многие переговоры ведутся уже достаточно долго, многие — достаточно успешно. Ждём футболистов. Какие-то трансферы и срывались, конечно, в СМИ была об этом информация. Была идея привезти свободного агента, который, как Миралем Пьянич, привнёс бы в команду баланс молодости и опыта, но этот возможный переход оказался финансово слишком сложным. Недавно спортивный директор летал также на переговоры по центральному защитнику, параллельно идёт работа по ещё двум кандидатам на эту позицию. Очевидно, идёт работа и по атаке и центру поля. Поэтому можно уверенно говорить о многочисленных трансферах.

О конкретных днях приобретений лично мне сейчас утверждать было бы голословно, но уверенность в приезде футболистов у клуба, безусловно, есть», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.