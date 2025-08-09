Скидки
Локомотив — Спартак М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

ЦСКА не планирует подписывать свободных агентов в это трансферное окно

ЦСКА не планирует подписывать свободных агентов в это трансферное окно
Комментарии

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что московский клуб не планирует подписывать свободных агентов в текущее летнее трансферное окно.

«Изучаются все рынки – как свободных агентов, так и нет. На сегодняшний день по тем актуальным шорт-листам на разные позиции как центр поля, так и защиты, атаки, по которым мы работаем над усилением, лично я не видел свободных агентов. Ожидаем приезд футболистов в скором времени», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее Брейдо заявил, что 21-летний защитник аргентинского «Банфилда» Рамиро Ди Лусиано в ближайшее время должен вылететь в Москву для перехода в стан красно-синих. Сообщалось, что за Ди Лусиано ЦСКА заплатит € 1,3 млн.

