Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Футбол Новости

Ван Бронкхорст — об организации работы в «Ливерпуле»: всё именно так, как я и ожидал

Тренер «Ливерпуля» Джованни ван Бронкхорст поделился впечатлениями от первого месяца работы в тренерском штабе Арне Слота.

«Всё именно так, как я и ожидал, иногда реальность не соответствует ожиданиям, но здесь эти понятия совпали. Когда клуб успешен, организация в нём должна быть очень чёткой, начиная с владельцев и руководства и заканчивая всеми, кто работает день ото дня. Именно этого я ожидал, это я и увидел в свои первые недели пребывания здесь.

Организация, сама структура, задачи, которые каждый должен выполнять, чтобы убедиться в том, что игроки хорошо готовы к матчам, — я увидел это с первого же дня. Очень важно быть успешным на поле. Каждый выполняет свою работу, находясь в разных ролях, сумма всего этого ведёт к трофеям», — приводит слова ван Бронкхорста официальный сайт «Ливерпуля».

