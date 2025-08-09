Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Локомотив» — «Спартак»: Барко на 78-й минуте реализовал пенальти, назначенный после VAR

В эти минуты проходит матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские «Локомотив» и «Спартак». Команды играют на стадионе «РЖД Арена». Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Счёт — 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 78-й минуте полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко реализовал пенальти. 11-метровый удар был назначен после просмотра VAR. Зелимхан Бакаев нарушил правила на Игоре Дмитриеве в штрафной площади.

После трёх туров чемпионата России железнодорожники набрали девять очков и занимают первое место. Красно-белые заработали четыре очка и располагаются на 11-й строчке.

В минувшем туре «Локомотив» победил «Пари НН» со счётом 3:2, а «Спартак» сыграл вничью с «Акроном» (1:1).