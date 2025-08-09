Генич: говоря молодёжным языком, ЦСКА просто переехал «Рубин»

Известный футбольный телекомментатор Константин Генич поделился впечатлениями от прошедшего матча 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и казанским «Рубином». Армейцы одержали разгромную победу со счётом 5:1.

«Говоря молодёжным языком, ЦСКА просто переехал «Рубин». Армейцы показали очень хорошую реализацию. Лёгкость и воздушность ЦСКА шла вразрез с игрой «Рубина», который был выхолощенным. Это чуть ли не лучшая игра ЦСКА с начала сезона», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

После этой победы в активе ЦСКА стало восемь очков. Армейцы поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с семью очками находится на пятой строчке.