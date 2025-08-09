Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич: говоря молодёжным языком, ЦСКА просто переехал «Рубин»

Генич: говоря молодёжным языком, ЦСКА просто переехал «Рубин»
Комментарии

Известный футбольный телекомментатор Константин Генич поделился впечатлениями от прошедшего матча 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и казанским «Рубином». Армейцы одержали разгромную победу со счётом 5:1.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 15:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Рубин
Казань
1:0 Глебов – 7'     2:0 Круговой – 29'     3:0 Дивеев – 33'     3:1 Даку – 40'     4:1 Глебов – 44'     5:1 Мусаев – 56'    

«Говоря молодёжным языком, ЦСКА просто переехал «Рубин». Армейцы показали очень хорошую реализацию. Лёгкость и воздушность ЦСКА шла вразрез с игрой «Рубина», который был выхолощенным. Это чуть ли не лучшая игра ЦСКА с начала сезона», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

После этой победы в активе ЦСКА стало восемь очков. Армейцы поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с семью очками находится на пятой строчке.

Материалы по теме
Акинфеев высказался о разгромной победе ЦСКА над «Рубином» и выделил лучшего игрока матча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android