Станислав Черчесов высказался перед дебютным матчем во главе «Ахмата» с «Зенитом»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о своём первом матче во главе грозненской команды. Сегодня, 9 августа, в 20:30 мск «Ахмат» примет санкт-петербургский «Зенит» в 4-м туре Мир РПЛ.

«Много времени никогда не бывает. Мы сделали замеры, чтобы было понимание о состоянии футболистов. Ребята слушают и слышат, что самое главное. Теперь ждём матча.

У нас было на подготовку три дня, а в моей карьере бывали на это и два. Если тренера куда-то зовут, значит, там есть проблема. Задача – оживить команду, чтобы и удача к нам повернулась. Естественно, мы также хотим и вернуть зрителя на трибуны», — сказал Черчесов в эфире канала «Матч Премьер».