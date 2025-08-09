«Атлетико» переиграл «Ньюкасл Юнайтед» в товарищеском матче

Окончен контрольный матч, в котором встречались английский «Ньюкасл Юнайтед» и испанский «Атлетико». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали футболисты команды из Мадрида. Встреча прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия).

Хулиан Альварес открыл счёт в этой игре на 50-й минуте и вывел испанскую команду вперёд. Антуан Гризманн удвоил преимущество коллектива на 63-й минуте.

«Ньюкасл Юнайтед» начнёт свой путь в новом сезоне английской Премьер-лиги 16 августа гостевой игрой с «Астон Виллой». «Атлетико» в 1-м туре нового розыгрыша Ла Лиги сыграет в гостях с «Эспаньолом» 17 августа.