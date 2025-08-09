«Атлетико» переиграл «Ньюкасл Юнайтед» в товарищеском матче
Окончен контрольный матч, в котором встречались английский «Ньюкасл Юнайтед» и испанский «Атлетико». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали футболисты команды из Мадрида. Встреча прошла на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия).
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
0 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Альварес – 50' 0:2 Гризманн – 63'
Хулиан Альварес открыл счёт в этой игре на 50-й минуте и вывел испанскую команду вперёд. Антуан Гризманн удвоил преимущество коллектива на 63-й минуте.
«Ньюкасл Юнайтед» начнёт свой путь в новом сезоне английской Премьер-лиги 16 августа гостевой игрой с «Астон Виллой». «Атлетико» в 1-м туре нового розыгрыша Ла Лиги сыграет в гостях с «Эспаньолом» 17 августа.
