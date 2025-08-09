Скидки
Локомотив — Спартак М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Локомотив» — «Спартак»: Алексей Батраков оформил хет-трик в матче РПЛ

Комментарии

В эти минуты проходит матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские «Локомотив» и «Спартак». Команды играют на стадионе «РЖД Арена». Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Счёт — 4:2 в пользу железнодорожников. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

На 86-й минуте отличился Алексей Батраков после удара из-за штрафной площади. 20-летний полузащитник «Локомотива» оформил хет-трик.

После трёх туров чемпионата России железнодорожники набрали девять очков и занимают первое место. Красно-белые заработали четыре очка и располагаются на 11-й строчке.

В минувшем туре «Локомотив» победил «Пари НН» со счётом 3:2, а «Спартак» сыграл вничью с «Акроном» (1:1).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Новости. Футбол
Все новости RSS

