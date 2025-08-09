Арбитр Федотов оценил решение судьи назначить пенальти «Локомотиву» в игре со «Спартаком»

Бывший арбитр Мир РПЛ Игорь Федотов оценил решение судьи назначить пенальти в ворота «Локомотива» в матче 4-го тура чемпионата России со «Спартаком». Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). На момент написания новости счёт 4:2 в пользу железнодорожников.

«У Иванова была идеальная позиция, чтобы увидеть эпизод между Бакаевым и Дмитриевым. А после VAR решение поменял. Иванов должен был понимать по движению мяча, что он уходит не в аут, а в центральную зону штрафной – значит, первым был игрок «Спартака». Он ошибся, находясь в отличной позиции. Бакаев фолил на Дмитриеве, поэтому это ошибка Иванова, но Левников второй раз правильно вмешался и исправил ошибку», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.