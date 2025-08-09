«Локомотив» — единственный клуб РПЛ, не потерявший очки в нынешнем сезоне

Сегодня, 9 августа, московский «Локомотив» одержал победу над «Спартаком» (4:2) в рамках 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, железнодорожники остались единственным клубом в лиге, не потерявшим очки в нынешнем сезоне.

В составе железнодорожников хет-трик оформил Алексей Батраков (18-я, 79-я, 86-я минуты). Ещё один мяч забил Дмитрий Воробьёв (49-я минута). У красно-белых отличились Кристофер Мартинс (26-я минута) и Эсекьель Барко (78-я минута), который реализовал пенальти.

Команда Михаила Галактионова набрала 12 очков и занимает первое место в таблице чемпионата России. В следующем туре 16 августа «Локомотив» сыграет в гостях с калининградской «Балтикой».