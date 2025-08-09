«Локомотив» — единственный клуб РПЛ, не потерявший очки в нынешнем сезоне
Сегодня, 9 августа, московский «Локомотив» одержал победу над «Спартаком» (4:2) в рамках 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, железнодорожники остались единственным клубом в лиге, не потерявшим очки в нынешнем сезоне.
Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18' 1:1 Мартинс – 26' 2:1 Воробьёв – 49' 2:2 Барко – 78' 3:2 Батраков – 79' 4:2 Батраков – 86'
В составе железнодорожников хет-трик оформил Алексей Батраков (18-я, 79-я, 86-я минуты). Ещё один мяч забил Дмитрий Воробьёв (49-я минута). У красно-белых отличились Кристофер Мартинс (26-я минута) и Эсекьель Барко (78-я минута), который реализовал пенальти.
Команда Михаила Галактионова набрала 12 очков и занимает первое место в таблице чемпионата России. В следующем туре 16 августа «Локомотив» сыграет в гостях с калининградской «Балтикой».
