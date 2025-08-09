«Локомотив» одержал четвёртую подряд победу в сезоне РПЛ-2024/2025

Московский «Локомотив» переиграл столичный «Спартак» в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 со счётом 4:2. Таким образом, железнодорожники стартовали в нынешнем розыгрыше чемпионата России с четырёх побед в четырёх турах.

В четырёх стартовых турах «Локомотив» обыграл «Сочи» (3:0), «Краснодар» (2:1), «Пари Нижний Новгород» (3:2) и «Спартак» (4:2).

После четырёх матчей чемпионата России железнодорожники набрали 12 очков и занимают первое место. В следующем туре московская команда встретится с «Балтикой». Эта игра состоится в Калининграде 16 августа на «Ростех Арене».

Ближайшими преследователями красно-зелёных в турнирной таблице на данный момент являются «Крылья Советов», ЦСКА и «Балтика» — у всех этих коллективов по восемь очков.