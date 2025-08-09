Скидки
Локомотив — Спартак М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Локомотив» одержал четвёртую подряд победу в сезоне РПЛ-2024/2025

«Локомотив» одержал четвёртую подряд победу в сезоне РПЛ-2024/2025
Московский «Локомотив» переиграл столичный «Спартак» в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 со счётом 4:2. Таким образом, железнодорожники стартовали в нынешнем розыгрыше чемпионата России с четырёх побед в четырёх турах.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

В четырёх стартовых турах «Локомотив» обыграл «Сочи» (3:0), «Краснодар» (2:1), «Пари Нижний Новгород» (3:2) и «Спартак» (4:2).

После четырёх матчей чемпионата России железнодорожники набрали 12 очков и занимают первое место. В следующем туре московская команда встретится с «Балтикой». Эта игра состоится в Калининграде 16 августа на «Ростех Арене».

Ближайшими преследователями красно-зелёных в турнирной таблице на данный момент являются «Крылья Советов», ЦСКА и «Балтика» — у всех этих коллективов по восемь очков.

