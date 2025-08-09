Батраков — первый игрок в истории «Локомотива», оформивший хет-трик в ворота «Спартака»

20-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков оформил хет-трик в ворота «Спартака» (4:2) в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, Батраков стал первым игроком в истории железнодорожников с хет-триком в ворота красно-белых.

До этого в противостояниях этих двух клубов три и большее количество мячей забивали Манфред Угальде, Веллитон, Эменике и Роман Павлюченко — все выступавшие в тот момент за красно-белых.

Команда Михаила Галактионова набрала 12 очков и занимает первое место в таблице чемпионата России. «Спартак» под руководством Деяна Станковича идёт 11-м с четырьмя набранными очками.