Батраков — первый игрок в истории «Локомотива», оформивший хет-трик в ворота «Спартака»
20-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков оформил хет-трик в ворота «Спартака» (4:2) в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, Батраков стал первым игроком в истории железнодорожников с хет-триком в ворота красно-белых.
Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18' 1:1 Мартинс – 26' 2:1 Воробьёв – 49' 2:2 Барко – 78' 3:2 Батраков – 79' 4:2 Батраков – 86'
До этого в противостояниях этих двух клубов три и большее количество мячей забивали Манфред Угальде, Веллитон, Эменике и Роман Павлюченко — все выступавшие в тот момент за красно-белых.
Команда Михаила Галактионова набрала 12 очков и занимает первое место в таблице чемпионата России. «Спартак» под руководством Деяна Станковича идёт 11-м с четырьмя набранными очками.
