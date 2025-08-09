«Черноморец» не смог обыграть «Сокол» в матче Первой лиги

Новороссийский «Черноморец» сыграл вничью с саратовским «Соколом» в матче 4-го тура Лиги Pari. Встреча в Саратове завершилась со счётом 1:1.

В составе хозяев на восьмой минуте отличился Владислав Шпитальный. У гостей на 32-й минуте голом отметился Саид Алиев.

«Сокол» под руководством тренера Младена Кашчелана набрал три очка после четырёх матчей и занимает 12-е место в таблице Первой лиги. «Черноморец», который возглавляет Сергей Первушин, с двумя очками идёт 13-м.

В следующем туре Первой лиги 16 августа «Сокол» примет волгоградский «Ротор». «Черноморец» днём позднее сыграет дома с воронежским «Факелом».