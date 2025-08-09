«Черноморец» не смог обыграть «Сокол» в матче Первой лиги
Поделиться
Новороссийский «Черноморец» сыграл вничью с саратовским «Соколом» в матче 4-го тура Лиги Pari. Встреча в Саратове завершилась со счётом 1:1.
Россия — Лига PARI . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
1 : 1
Черноморец
Новороссийск
1:0 Шпитальный – 8' 1:1 Алиев – 32'
В составе хозяев на восьмой минуте отличился Владислав Шпитальный. У гостей на 32-й минуте голом отметился Саид Алиев.
«Сокол» под руководством тренера Младена Кашчелана набрал три очка после четырёх матчей и занимает 12-е место в таблице Первой лиги. «Черноморец», который возглавляет Сергей Первушин, с двумя очками идёт 13-м.
В следующем туре Первой лиги 16 августа «Сокол» примет волгоградский «Ротор». «Черноморец» днём позднее сыграет дома с воронежским «Факелом».
Материалы по теме
Комментарии
- 9 августа 2025
-
21:00
-
21:00
-
20:56
-
20:55
-
20:52
-
20:50
-
20:46
-
20:40
-
20:37
-
20:37
-
20:36
-
20:33
-
20:31
-
20:28
-
20:26
-
20:26
-
20:25
-
20:18
-
20:16
-
20:12
-
20:11
-
20:06
-
19:58
-
19:53
-
19:52
-
19:52
-
19:48
-
19:47
-
19:46
-
19:42
-
19:41
-
19:40
-
19:25
-
19:21
-
19:13