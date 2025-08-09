Батраков высказался о своём хет-трике в победном матче «Локомотива» со «Спартаком»

20-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о победе над «Спартаком» в матче 4-го тура Мир РПЛ. Встреча на «РЖД Арене» завершилась со счётом 4:2, Батраков оформил хет-трик.

«Наверное, самый запоминающийся матч в карьере. Мы отдали мяч сопернику, ловили на контратаках, но в первом тайме их было мало. А во втором додавили. Первый гол? Это не наигрывается, просто ещё в ДЮСШ говорят – бегите на добивание, я и побежал. Три моих гола головой – стечение обстоятельств просто. Ещё в детско-юношеском футболе я один раз семь головой за сезон забил.

Во втором тайме мы отдали мяч, ждали контратак, и счастливы, что удалось реализовать моменты. Что касается слов про второй сезон, про то, что ко мне будет другое отношение, то я как работал в первом сезоне, так и продолжу. Ничего не изменилось, ко мне и раньше привыкли. В этом и заключается работа футболиста – прибавлять и совершенствоваться. Сегодня вот один в один со мной играл Умяров – было тяжело, надо прибавлять.

12 очков из 12 на старте у «Локо»? Разницы с тем сезоном особо нет, нас пополнили опытные игроки – надеюсь, передадут нам уверенности», — сказал Батраков в эфире «Матч ТВ».