«Ахмат» — «Зенит»: Садулаев вывел грозненцев вперёд на 30-й минуте

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты идёт матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Ахмат» и «Зенит». Игра проходит на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Буланов. На данный момент счёт 1:0 в пользу «Ахмата». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 30-й минуте Лечи Садулаев открыл счёт в этой игре и вывел грозненцев вперёд.

После трёх туров чемпионата России грозненская команда не набрала ни одного очка и занимает 13-е место. Сине-бело-голубые заработали пять очков и располагаются на восьмой строчке.

В минувшем туре «Ахмат» минимально уступил махачкалинскому «Динамо» (0:1), а «Зенит» сыграл вничью с ЦСКА (1:1).

В следующем туре «Ахмат» сыграет дома с «Крыльями Советов», «Зенит» в гостях встретится со «Спартаком», обе игры состоятся 16 августа.