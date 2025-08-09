«Родина» вырвала ничью в матче с тульским «Арсеналом», забив на 90+1-й минуте

Московская «Родина» сыграла вничью с тульским «Арсеналом» в матче 4-го тура Лиги Pari. Встреча на «Арене Химки» в Химках завершилась со счётом 1:1.

В составе туляков на 35-й минуте отличился Маттео Аленви. У «Родины» на 90+1-й минуте пенальти реализовал Артём Максименко.

«Арсенал» под руководством тренера Дмитрия Гунько набрал шесть очков и идёт шестым в таблице Первой лиги. «Родина», которая 5 августа объявила об отставке главного тренера Зорана Жельковича, с двумя очками располагается на 14-й строчке.

В следующем туре 16 августа «Арсенал» примет красноярский «Енисей», «Родина» в этот же день сыграет в гостях с «Уфой».