Локомотив — Спартак М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Футбол Новости

«Родина» вырвала ничью в матче с тульским «Арсеналом», забив на 90+1-й минуте
Комментарии

Московская «Родина» сыграла вничью с тульским «Арсеналом» в матче 4-го тура Лиги Pari. Встреча на «Арене Химки» в Химках завершилась со счётом 1:1.

Россия — Лига PARI . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 1
Арсенал Т
Тула
0:1 Аленви – 35'     1:1 Максименко – 90+1'    

В составе туляков на 35-й минуте отличился Маттео Аленви. У «Родины» на 90+1-й минуте пенальти реализовал Артём Максименко.

«Арсенал» под руководством тренера Дмитрия Гунько набрал шесть очков и идёт шестым в таблице Первой лиги. «Родина», которая 5 августа объявила об отставке главного тренера Зорана Жельковича, с двумя очками располагается на 14-й строчке.

В следующем туре 16 августа «Арсенал» примет красноярский «Енисей», «Родина» в этот же день сыграет в гостях с «Уфой».

Календарь Первой лиги
Таблица Первой лиги
