«Родина» вырвала ничью в матче с тульским «Арсеналом», забив на 90+1-й минуте
Поделиться
Московская «Родина» сыграла вничью с тульским «Арсеналом» в матче 4-го тура Лиги Pari. Встреча на «Арене Химки» в Химках завершилась со счётом 1:1.
Россия — Лига PARI . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:30 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 1
Арсенал Т
Тула
0:1 Аленви – 35' 1:1 Максименко – 90+1'
В составе туляков на 35-й минуте отличился Маттео Аленви. У «Родины» на 90+1-й минуте пенальти реализовал Артём Максименко.
«Арсенал» под руководством тренера Дмитрия Гунько набрал шесть очков и идёт шестым в таблице Первой лиги. «Родина», которая 5 августа объявила об отставке главного тренера Зорана Жельковича, с двумя очками располагается на 14-й строчке.
В следующем туре 16 августа «Арсенал» примет красноярский «Енисей», «Родина» в этот же день сыграет в гостях с «Уфой».
Материалы по теме
Комментарии
- 9 августа 2025
-
21:00
-
21:00
-
20:56
-
20:55
-
20:52
-
20:50
-
20:46
-
20:40
-
20:37
-
20:37
-
20:36
-
20:33
-
20:31
-
20:28
-
20:26
-
20:26
-
20:25
-
20:18
-
20:16
-
20:12
-
20:11
-
20:06
-
19:58
-
19:53
-
19:52
-
19:52
-
19:48
-
19:47
-
19:46
-
19:42
-
19:41
-
19:40
-
19:25
-
19:21
-
19:13