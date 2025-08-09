Скидки
Главная Футбол Новости

Андрей Червиченко: игроков «Спартака» жалко, а Станковича — нет

Андрей Червиченко: игроков «Спартака» жалко, а Станковича — нет
Комментарии

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение красно-белых в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:4).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

«Если честно, «Спартак» просто жалко. «Локомотив» разбирался с красно-белыми с каким-то садизмом. «Спартак» мучается, пытается забить, и вроде сравнял, а железнодорожники через три минуты снова выходят вперёд. Потом красно-белые мучаются весь тайм и опять реализовывают пенальти, но под конец получили третий, а потом контрольный. Футболистов «Спартака» жалко, а Станковича — нет. Мне кажется, в команде очень скоро может наступить апатия», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

