Андрей Червиченко: игроков «Спартака» жалко, а Станковича — нет

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение красно-белых в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:4).

«Если честно, «Спартак» просто жалко. «Локомотив» разбирался с красно-белыми с каким-то садизмом. «Спартак» мучается, пытается забить, и вроде сравнял, а железнодорожники через три минуты снова выходят вперёд. Потом красно-белые мучаются весь тайм и опять реализовывают пенальти, но под конец получили третий, а потом контрольный. Футболистов «Спартака» жалко, а Станковича — нет. Мне кажется, в команде очень скоро может наступить апатия», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.