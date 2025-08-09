Тренер ЦСКА Челестини — о победе над «Рубином»: это результат наших трудов

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини дал комментарий касательно результата матча 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (5:1).

«Команда прекрасно играла как в атакующей, так и в оборонительной фазе. Всё, что вы сегодня видели, — результат наших трудов в течение последних полутора месяцев. Ребята получали удовольствие на поле, а я испытывал те же эмоции, наблюдая за их игрой с бровки. Сегодня был один из наших лучших матчей», — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

После этой победы в активе ЦСКА стало восемь очков. Армейцы поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с семью очками находится на пятой строчке.