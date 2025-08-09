Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер ЦСКА Челестини — о победе над «Рубином»: это результат наших трудов

Тренер ЦСКА Челестини — о победе над «Рубином»: это результат наших трудов
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини дал комментарий касательно результата матча 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (5:1).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 15:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Рубин
Казань
1:0 Глебов – 7'     2:0 Круговой – 29'     3:0 Дивеев – 33'     3:1 Даку – 40'     4:1 Глебов – 44'     5:1 Мусаев – 56'    

«Команда прекрасно играла как в атакующей, так и в оборонительной фазе. Всё, что вы сегодня видели, — результат наших трудов в течение последних полутора месяцев. Ребята получали удовольствие на поле, а я испытывал те же эмоции, наблюдая за их игрой с бровки. Сегодня был один из наших лучших матчей», — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

После этой победы в активе ЦСКА стало восемь очков. Армейцы поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» с семью очками находится на пятой строчке.

Материалы по теме
Чемпионский футбол от ЦСКА! Армейцы раскатали «Рубин» за полчаса. Видео
Чемпионский футбол от ЦСКА! Армейцы раскатали «Рубин» за полчаса. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android