Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деян Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от «Локомотива»

Деян Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от «Локомотива»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о поражении в матче 4-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (2:4).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

— Какие проблемы вы увидели сегодня и на старте чемпионата? Как собираетесь решать их?
— Первая часть игры была хорошей. Не видел там проблем — команда была хороша на подборе, действовала агрессивно. Мы забили, держали мяч. Возможно, в финальной трети мы были не очень, но не видел в перерыве проблем. Если бы сказали, что счёт будет 2:4, я бы не поверил. В футболе всё решают детали. Мы анализировали соперника, работали над этим. К сожалению, закончилось так. Опять складывается, что при 2:2 мы пропустили, что было в матче с «Акроном». Вы скажете — игровой кризис. Но я больше вижу кризис результата. Нам надо быть психологически сильными. Надо отдать должное «Локомотиву» — соперник был хорош, — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Материалы по теме
А-лек-сей Бат-ра-ков! «Прибил» «Спартак» хет-триком — просто феномен! Видео
А-лек-сей Бат-ра-ков! «Прибил» «Спартак» хет-триком — просто феномен! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android