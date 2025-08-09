Деян Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от «Локомотива»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о поражении в матче 4-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (2:4).

— Какие проблемы вы увидели сегодня и на старте чемпионата? Как собираетесь решать их?

— Первая часть игры была хорошей. Не видел там проблем — команда была хороша на подборе, действовала агрессивно. Мы забили, держали мяч. Возможно, в финальной трети мы были не очень, но не видел в перерыве проблем. Если бы сказали, что счёт будет 2:4, я бы не поверил. В футболе всё решают детали. Мы анализировали соперника, работали над этим. К сожалению, закончилось так. Опять складывается, что при 2:2 мы пропустили, что было в матче с «Акроном». Вы скажете — игровой кризис. Но я больше вижу кризис результата. Нам надо быть психологически сильными. Надо отдать должное «Локомотиву» — соперник был хорош, — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.