Деян Станкович объяснил раннюю замену Маркиньоса в игре с «Локомотивом»
Поделиться
Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович объяснил раннюю замену бразильского нападающего Маркиньоса в игре 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:4). Форвард забил один из мячей и был заменён на 57-й минуте встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18' 1:1 Мартинс – 26' 2:1 Воробьёв – 49' 2:2 Барко – 78' 3:2 Батраков – 79' 4:2 Батраков – 86'
— Почему Маркиньоса заменили так рано?
— Он только вернулся после травмы — практически пропустил недельный цикл. Мы посовещались, приняли это решение вместе. Надо отдать должное игроку, который проявил характер и сыграл 55 минут, — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Команда Михаила Галактионова набрала 12 очков и занимает первое место в таблице чемпионата России. «Спартак» под руководством Деяна Станковича идёт 11-м с четырьмя набранными очками.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 августа 2025
-
21:00
-
21:00
-
20:56
-
20:55
-
20:52
-
20:50
-
20:46
-
20:40
-
20:37
-
20:37
-
20:36
-
20:33
-
20:31
-
20:28
-
20:26
-
20:26
-
20:25
-
20:18
-
20:16
-
20:12
-
20:11
-
20:06
-
19:58
-
19:53
-
19:52
-
19:52
-
19:48
-
19:47
-
19:46
-
19:42
-
19:41
-
19:40
-
19:25
-
19:21
-
19:13