Деян Станкович объяснил раннюю замену Маркиньоса в игре с «Локомотивом»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович объяснил раннюю замену бразильского нападающего Маркиньоса в игре 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:4). Форвард забил один из мячей и был заменён на 57-й минуте встречи.

— Почему Маркиньоса заменили так рано?

— Он только вернулся после травмы — практически пропустил недельный цикл. Мы посовещались, приняли это решение вместе. Надо отдать должное игроку, который проявил характер и сыграл 55 минут, — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Команда Михаила Галактионова набрала 12 очков и занимает первое место в таблице чемпионата России. «Спартак» под руководством Деяна Станковича идёт 11-м с четырьмя набранными очками.