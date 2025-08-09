Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деян Станкович объяснил раннюю замену Маркиньоса в игре с «Локомотивом»

Деян Станкович объяснил раннюю замену Маркиньоса в игре с «Локомотивом»
Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович объяснил раннюю замену бразильского нападающего Маркиньоса в игре 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:4). Форвард забил один из мячей и был заменён на 57-й минуте встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

— Почему Маркиньоса заменили так рано?
— Он только вернулся после травмы — практически пропустил недельный цикл. Мы посовещались, приняли это решение вместе. Надо отдать должное игроку, который проявил характер и сыграл 55 минут, — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Команда Михаила Галактионова набрала 12 очков и занимает первое место в таблице чемпионата России. «Спартак» под руководством Деяна Станковича идёт 11-м с четырьмя набранными очками.

Материалы по теме
Деян Станкович прокомментировал поражение «Спартака» от «Локомотива»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android