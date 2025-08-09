Скидки
Локомотив — Спартак М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

Станкович ответил на вопрос об ошибке Максименко и заявил о кризисе «Спартака»


Аудио-версия:
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после матча 4-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (2:4) дал комментарий касательно ошибок в игре своей команды.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

— В глаза бросаются индивидуальные ошибки — с «Локомотивом» была у Саши Максименко. Может, Максименко стоит дать передохнуть и дать шанс Помазуну.
— Футбол — коллективный вид спорта. Любые моменты преодолеваются вместе. Я не буду говорить об отдельных футболистах. Я всегда беру ответственность на себя. Можно говорить о кризисе. Для «Спартака» четыре очка — очень мало. Я хочу понять, проанализировать. Индивидуальные ошибки бывают — в этом сезоне они обходятся очень дорого. В том они не всегда приводили к таким последствиям, как в этом сезоне. От матча к матчу мы должны преодолевать ситуацию. У нас прекрасная команда, — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

