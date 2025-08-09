Станкович ответил на вопрос об ошибке Максименко и заявил о кризисе «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после матча 4-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (2:4) дал комментарий касательно ошибок в игре своей команды.
— В глаза бросаются индивидуальные ошибки — с «Локомотивом» была у Саши Максименко. Может, Максименко стоит дать передохнуть и дать шанс Помазуну.
— Футбол — коллективный вид спорта. Любые моменты преодолеваются вместе. Я не буду говорить об отдельных футболистах. Я всегда беру ответственность на себя. Можно говорить о кризисе. Для «Спартака» четыре очка — очень мало. Я хочу понять, проанализировать. Индивидуальные ошибки бывают — в этом сезоне они обходятся очень дорого. В том они не всегда приводили к таким последствиям, как в этом сезоне. От матча к матчу мы должны преодолевать ситуацию. У нас прекрасная команда, — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
- 9 августа 2025
-
21:02
-
21:00
-
21:00
-
20:56
-
20:55
-
20:52
-
20:50
-
20:46
-
20:40
-
20:37
-
20:37
-
20:36
-
20:33
-
20:31
-
20:28
-
20:26
-
20:26
-
20:25
-
20:18
-
20:16
-
20:12
-
20:11
-
20:06
-
19:58
-
19:53
-
19:52
-
19:52
-
19:48
-
19:47
-
19:46
-
19:42
-
19:41
-
19:40
-
19:25
-
19:21