Станкович ответил на вопрос об ошибке Максименко и заявил о кризисе «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после матча 4-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (2:4) дал комментарий касательно ошибок в игре своей команды.

— В глаза бросаются индивидуальные ошибки — с «Локомотивом» была у Саши Максименко. Может, Максименко стоит дать передохнуть и дать шанс Помазуну.

— Футбол — коллективный вид спорта. Любые моменты преодолеваются вместе. Я не буду говорить об отдельных футболистах. Я всегда беру ответственность на себя. Можно говорить о кризисе. Для «Спартака» четыре очка — очень мало. Я хочу понять, проанализировать. Индивидуальные ошибки бывают — в этом сезоне они обходятся очень дорого. В том они не всегда приводили к таким последствиям, как в этом сезоне. От матча к матчу мы должны преодолевать ситуацию. У нас прекрасная команда, — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.