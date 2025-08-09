Деян Станкович высказался о травме Ливая Гарсии

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович высказался о травме нападающего клуба Ливая Гарсии, полученной в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:4). Форвард был заменён на 70-й минуте встречи.

— Что с Гарсией?

— Жаль, что получил травму. По движению было видно, что это за травма. Желаю ему скорейшего восстановления — он хороший игрок и человек, — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Команда Михаила Галактионова набрала 12 очков и занимает первое место в таблице чемпионата России. «Спартак» под руководством Деяна Станковича идёт 11-м с четырьмя набранными очками.