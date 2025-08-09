Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Спартак М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Локомотива» Воробьёв высказался о победе над «Спартаком»

Форвард «Локомотива» Воробьёв высказался о победе над «Спартаком»
Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался о победе над «Спартаком» в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Красно-зелёные выиграли со счётом 4:2, а Воробьёв забил один из мячей.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

«Команда старалась и демонстрировала дисциплину — на поле не было равнодушных. Что касается хет-трика Батракова, то это нормально и в его стиле. Пусть продолжает в том же духе. Мы ему поможем не расслабляться. Мысли о чемпионстве? Мы двигаемся от игры к игре, задача выигрывать каждый матч», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Команда Михаила Галактионова набрала 12 очков и занимает первое место в таблице чемпионата России. «Спартак» под руководством Деяна Станковича идёт 11-м с четырьмя набранными очками.

Материалы по теме
А-лек-сей Бат-ра-ков! «Прибил» «Спартак» хет-триком — просто феномен! Видео
А-лек-сей Бат-ра-ков! «Прибил» «Спартак» хет-триком — просто феномен! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android