Форвард «Локомотива» Воробьёв высказался о победе над «Спартаком»

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался о победе над «Спартаком» в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Красно-зелёные выиграли со счётом 4:2, а Воробьёв забил один из мячей.
«Команда старалась и демонстрировала дисциплину — на поле не было равнодушных. Что касается хет-трика Батракова, то это нормально и в его стиле. Пусть продолжает в том же духе. Мы ему поможем не расслабляться. Мысли о чемпионстве? Мы двигаемся от игры к игре, задача выигрывать каждый матч», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Команда Михаила Галактионова набрала 12 очков и занимает первое место в таблице чемпионата России. «Спартак» под руководством Деяна Станковича идёт 11-м с четырьмя набранными очками.
- 9 августа 2025
