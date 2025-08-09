«Он работает как зверь». Тренер «Спартака» Станкович — об Игоре Дмитриеве

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о прогрессе полузащитника красно-белых Игоря Дмитриева. В матче 4-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (2:4) Дмитриев вышел на замену во втором тайме и заработал пенальти, который реализовал Эсекьель Барко.
— Как оцените прогресс Дмитриева? Не удивляет, что вторую игру подряд молодой парень становится лучшим игроком, когда результатов ждут от других?
— Это здорово, когда молодой футболист себя так проявляет. Рад за него! Он работает как зверь. Полностью выкладывается. Настоящий боец! Для меня он стал неожиданностью в положительном плане. Знал о его скорости, качествах как крайнего защитника. Рад, как он показывает себя, когда молодые футболисты проявляют себя. Мы даём ребятам молодым шанс — это будущее «Спартака», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
