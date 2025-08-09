Скидки
Локомотив — Спартак М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

Станкович — об информации о возможной отставке: вам должно быть стыдно такое писать

Станкович — об информации о возможной отставке: вам должно быть стыдно такое писать
Аудио-версия:
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после поражения от «Локомотива» (2:4) в матче 4-го тура Мир РПЛ отреагировал на слухи о возможной отставке из московского клуба. Ранее о такой возможности сообщал «Спорт-экспресс».

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

— Вы сказали, что нет игрового кризиса, но есть кризис результатов — когда «Спартак» из него выберется? Также сообщают, что у вас есть дедлайн на исправление ситуации.
— Путь у нас непростой — впереди важный матч в Кубке, игра с «Зенитом» и выезд в Казань. Но нет ничего невозможного. Что касается слухов, то мне нет до них дела — это ваши издания распространяют слухи. Есть 10% тренеров, которые сами готовы уйти. Что вы говорите, абсолютная ложь. У меня не было разговора с клубом, ультиматумов. Вам должно быть стыдно такое писать. Я всегда принимаю критику, но вам должно быть стыдно, что вы пишете ложь, — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

