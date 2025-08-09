Станкович — об информации о возможной отставке: вам должно быть стыдно такое писать

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после поражения от «Локомотива» (2:4) в матче 4-го тура Мир РПЛ отреагировал на слухи о возможной отставке из московского клуба. Ранее о такой возможности сообщал «Спорт-экспресс».

— Вы сказали, что нет игрового кризиса, но есть кризис результатов — когда «Спартак» из него выберется? Также сообщают, что у вас есть дедлайн на исправление ситуации.

— Путь у нас непростой — впереди важный матч в Кубке, игра с «Зенитом» и выезд в Казань. Но нет ничего невозможного. Что касается слухов, то мне нет до них дела — это ваши издания распространяют слухи. Есть 10% тренеров, которые сами готовы уйти. Что вы говорите, абсолютная ложь. У меня не было разговора с клубом, ультиматумов. Вам должно быть стыдно такое писать. Я всегда принимаю критику, но вам должно быть стыдно, что вы пишете ложь, — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.