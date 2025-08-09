Скидки
Локомотив — Спартак М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Футбол Новости

Тренер ЦСКА Челестини высказался о состоянии травмированного Алеррандро

Тренер ЦСКА Челестини высказался о состоянии травмированного Алеррандро
Комментарии

Главный тренер московского ПФК ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос о нынешнем состоянии нападающего команды Алеррандро. Футболист из-за повреждения был вынужден покинуть поле на 46-й минуте матча 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (5:1).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 15:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Рубин
Казань
1:0 Глебов – 7'     2:0 Круговой – 29'     3:0 Дивеев – 33'     3:1 Даку – 40'     4:1 Глебов – 44'     5:1 Мусаев – 56'    

«У Алеррандро мышечная травма. Если её степень окажется незначительной, то на восстановление уйдёт пара недель. Обследование будет завтра, пока конкретной информации нет», — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

