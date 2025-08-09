Тренер ЦСКА Челестини высказался о состоянии травмированного Алеррандро
Главный тренер московского ПФК ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос о нынешнем состоянии нападающего команды Алеррандро. Футболист из-за повреждения был вынужден покинуть поле на 46-й минуте матча 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (5:1).
Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 15:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Рубин
Казань
1:0 Глебов – 7' 2:0 Круговой – 29' 3:0 Дивеев – 33' 3:1 Даку – 40' 4:1 Глебов – 44' 5:1 Мусаев – 56'
«У Алеррандро мышечная травма. Если её степень окажется незначительной, то на восстановление уйдёт пара недель. Обследование будет завтра, пока конкретной информации нет», — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.
Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.
Комментарии
