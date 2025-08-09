Дебютный гол Дьёкереша помог «Арсеналу» разгромить «Атлетик» в товарищеском матче
Лондонский «Арсенал» разгромил испанский «Атлетик» из Бильбао в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия) и завершилась со счётом 3:0.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 августа 2025, суббота. 19:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Атлетик Б
Бильбао, Испания
1:0 Дьёкереш – 34' 2:0 Сака – 36' 3:0 Хаверц – 82'
Голы забили Виктор Дьёкереш (34-я минута), который впервые отличился за лондонский клуб, Букайо Сака (36-я минута) и Кай Хаверц (82-я минута).
В 1-м туре Английской Премьер-лиги 17 августа команда Микеля Артеты сыграет в гостях с «Манчестер Юнайтед». «Атлетик» под руководством Эрнесто Вальверде в этот же день примет «Севилью» в 1-м туре чемпионата Испании.
В минувшем сезоне «Арсенал» занял второе место в таблице чемпионата Англии, уступив «Ливерпулю». «Атлетик» стал четвёртым в Ла Лиге.
