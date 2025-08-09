Станкович: есть вид тренеров, которых увольняют, а есть те, кто уходят сами

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о возможном уходе из клуба после поражения от «Локомотива» (2:4) в матче 4-го тура Мир РПЛ.

«Говорят, что есть два вида тренеров: те, которые уже уволены, и те, которых скоро уволят. Но, на самом деле, есть ещё и третий вид: те, которые уходят сами. Вот и подумайте, к какой из этих категорий отношусь я», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Команда Михаила Галактионова набрала 12 очков и занимает первое место в таблице чемпионата России. «Спартак» под руководством Деяна Станковича идёт 11-м с четырьмя набранными очками.