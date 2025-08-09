Станкович: есть вид тренеров, которых увольняют, а есть те, кто уходят сами
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о возможном уходе из клуба после поражения от «Локомотива» (2:4) в матче 4-го тура Мир РПЛ.
Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18' 1:1 Мартинс – 26' 2:1 Воробьёв – 49' 2:2 Барко – 78' 3:2 Батраков – 79' 4:2 Батраков – 86'
«Говорят, что есть два вида тренеров: те, которые уже уволены, и те, которых скоро уволят. Но, на самом деле, есть ещё и третий вид: те, которые уходят сами. Вот и подумайте, к какой из этих категорий отношусь я», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Команда Михаила Галактионова набрала 12 очков и занимает первое место в таблице чемпионата России. «Спартак» под руководством Деяна Станковича идёт 11-м с четырьмя набранными очками.
