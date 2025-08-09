«Спартак» не обыгрывает клубы из Москвы в трёх матчах РПЛ подряд

Сегодня, 9 августа, «Спартак» уступил в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:4). Таким образом, красно-белые не могут обыграть клуб из Москвы уже в трёх матчах чемпионата подряд.
В составе железнодорожников хет-трик оформил Алексей Батраков (18-я, 79-я, 86-я минуты). Ещё один мяч забил Дмитрий Воробьёв (49-я минута). У красно-белых отличились Кристофер Мартинс (26-я минута) и Эсекьель Барко (78-я минута), который реализовал пенальти.
Команда Михаила Галактионова набрала 12 очков и занимает первое место в таблице чемпионата России. «Спартак» под руководством Деяна Станковича идёт 11-м с четырьмя набранными очками.
В следующем туре 16 августа «Локомотив» сыграет в гостях с калининградской «Балтикой». «Спартак» в этот же день примет петербургский «Зенит».
