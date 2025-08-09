Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Может, на базе нужно закрыть на недельку». Погребняк — о результатах «Спартака»

«Может, на базе нужно закрыть на недельку». Погребняк — о результатах «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк после матча 4-го тура Мир РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (4:2) оценил нынешние результаты красно-белых. На данный момент коллектив располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

«Даже не знаю, почему «Спартак» так плохо стартовал. Результат удивил, а самое главное — количество пропущенных голов. Может, на базе нужно закрыть на недельку, как предложил Егор Титов. Как сделал бы Романцев. Не знаю, ребята, разбирайтесь!

Станкович — эмоциональный парень. Понятно, что он неравнодушен и переживает за команду. Пытается передать свой жёсткий мужской характер. У «Спартака» неплохой состав и комплектация. Есть какая-то несолидность и недисциплинированность», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
А-лек-сей Бат-ра-ков! «Прибил» «Спартак» хет-триком — просто феномен! Видео
А-лек-сей Бат-ра-ков! «Прибил» «Спартак» хет-триком — просто феномен! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android