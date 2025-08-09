«Может, на базе нужно закрыть на недельку». Погребняк — о результатах «Спартака»

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк после матча 4-го тура Мир РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (4:2) оценил нынешние результаты красно-белых. На данный момент коллектив располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

«Даже не знаю, почему «Спартак» так плохо стартовал. Результат удивил, а самое главное — количество пропущенных голов. Может, на базе нужно закрыть на недельку, как предложил Егор Титов. Как сделал бы Романцев. Не знаю, ребята, разбирайтесь!

Станкович — эмоциональный парень. Понятно, что он неравнодушен и переживает за команду. Пытается передать свой жёсткий мужской характер. У «Спартака» неплохой состав и комплектация. Есть какая-то несолидность и недисциплинированность», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.