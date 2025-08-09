Батраков — четвёртый игрок в XXI веке с хет-триком в ворота «Спартака»

20-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков оформил хет-трик в ворота «Спартака» (4:2) в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги и стал четвёртым игроком в XXI веке с тремя забитыми мячами в одной игре в ворота красно-белых. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

Ранее хет-трики в играх со «Спартаком» в РПЛ в XXI веке делали Андрей Каряка («Крылья Советов», 2004 год), Вагнер Лав (ЦСКА, 2008), Ари («Краснодар», 2014).

20-летний Батраков также оформил самый молодой хет-трик «Локомотива» в РПЛ в XXI веке, опередив Ивана Игнатьева (23 года в 2022 году в игре с «Оренбургом»).

Команда Михаила Галактионова набрала 12 очков и занимает первое место в таблице чемпионата России. «Спартак» под руководством Деяна Станковича идёт 11-м с четырьмя набранными очками.