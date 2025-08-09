Скидки
Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Батраков — четвёртый игрок в XXI веке с хет-триком в ворота «Спартака»

20-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков оформил хет-трик в ворота «Спартака» (4:2) в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги и стал четвёртым игроком в XXI веке с тремя забитыми мячами в одной игре в ворота красно-белых. Об этом сообщил телеграм-канал Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

Ранее хет-трики в играх со «Спартаком» в РПЛ в XXI веке делали Андрей Каряка («Крылья Советов», 2004 год), Вагнер Лав (ЦСКА, 2008), Ари («Краснодар», 2014).

20-летний Батраков также оформил самый молодой хет-трик «Локомотива» в РПЛ в XXI веке, опередив Ивана Игнатьева (23 года в 2022 году в игре с «Оренбургом»).

Команда Михаила Галактионова набрала 12 очков и занимает первое место в таблице чемпионата России. «Спартак» под руководством Деяна Станковича идёт 11-м с четырьмя набранными очками.

