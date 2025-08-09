Скидки
Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Футбол Новости

Батраков: «Локомотив» был сильнее в реализации моментов, но надо отдать должное «Спартаку»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о победе над «Спартаком» в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Красно-зелёные выиграли со счётом 4:2, а Батраков оформил хет-трик.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

«Локомотив» был сильнее в реализации моментов. Но надо отдать должное «Спартаку» — хорошая команда с балансом игроков. Хочу поблагодарить нашу команду и болельщиков», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Команда Михаила Галактионова набрала 12 очков и занимает первое место в таблице чемпионата России. «Спартак» под руководством Деяна Станковича идёт 11-м с четырьмя набранными очками.

