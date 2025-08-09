Батраков: «Локомотив» был сильнее в реализации моментов, но надо отдать должное «Спартаку»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о победе над «Спартаком» в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Красно-зелёные выиграли со счётом 4:2, а Батраков оформил хет-трик.

«Локомотив» был сильнее в реализации моментов. Но надо отдать должное «Спартаку» — хорошая команда с балансом игроков. Хочу поблагодарить нашу команду и болельщиков», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Команда Михаила Галактионова набрала 12 очков и занимает первое место в таблице чемпионата России. «Спартак» под руководством Деяна Станковича идёт 11-м с четырьмя набранными очками.