Батраков: приятно, что я — первый игрок в истории «Локо», оформивший хет-трик «Спартаку»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, оформивший хет-трик в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (4:2), высказался о том, что стал первым игроком в истории железнодорожников с хет-триком в ворота красно-белых.

«Только что узнал, что я — первый игрок в истории «Локомотива», оформивший хет-трик в ворота «Спартака». Очень приятно. Просто стечение обязательств. Стараюсь работать и прогрессировать. В итоге три гола. Но хочу поблагодарить команду», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Команда Михаила Галактионова набрала 12 очков и занимает первое место в таблице чемпионата России. «Спартак» под руководством Деяна Станковича идёт 11-м с четырьмя набранными очками.