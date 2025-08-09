Полузащитник «Локомотива» Батраков высказался о праздновании гола вместе с Бариновым

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков высказался о праздновании гола вместе с капитаном команды Дмитрием Бариновым в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (4:2). Батраков поставил ногу на колено Баринову, после чего капитан сделал вид, что чистит ему бутсу.

«Не готовили празднование с Бариновым. Дима просто сказал: «Ставь ногу — заслужил». Наверное, это приятно. Когда-то я жил в академии и смотрел на Диму Баринова. Сейчас я делю с ним поле и раздевалку», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Команда Михаила Галактионова набрала 12 очков и занимает первое место в таблице чемпионата России. «Спартак» под руководством Деяна Станковича идёт 11-м с четырьмя набранными очками.