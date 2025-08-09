«Зенит» проиграл «Ахмату» в первом матче после возвращения Черчесова в клуб из Грозного

Завершился матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ахмат» и «Зенит». Победу со счётом 1:0 одержали грозненцы. Игра прошла на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов.

На 30-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Зенита» Ванья Дркушич.

После этой игры «Ахмат» располагается на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ, заработав три очка. «Зенит» находится на восьмой строчке, набрав пять очков.

В следующем туре «Ахмат» сыграет дома с «Крыльями Советов», «Зенит» в гостях встретится со «Спартаком», обе игры состоятся 16 августа.