Главная Футбол Новости

Ахмат — Зенит, результат матча 9 августа 2025, счет 1:0, 4-й тур РПЛ 2025/2026

«Зенит» проиграл «Ахмату» в первом матче после возвращения Черчесова в клуб из Грозного
Комментарии

Завершился матч 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ахмат» и «Зенит». Победу со счётом 1:0 одержали грозненцы. Игра прошла на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Дркушич – 30'    

На 30-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник «Зенита» Ванья Дркушич.

После этой игры «Ахмат» располагается на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ, заработав три очка. «Зенит» находится на восьмой строчке, набрав пять очков.

В следующем туре «Ахмат» сыграет дома с «Крыльями Советов», «Зенит» в гостях встретится со «Спартаком», обе игры состоятся 16 августа.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
