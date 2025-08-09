Полузащитник «Локомотива» Батраков отреагировал на интерес саудовского клуба

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков отреагировал на интерес со стороны саудовского клуба.

«Что касается Саудовской Аравии, чуть все посмеялись. На самом деле какой-то слух», — передаёт слова Батракова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

20-летний Батраков провёл пять матчей в текущем сезоне, забив семь голов. Его контракт с «Локомотивом» действует до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 12 млн.

Команда Михаила Галактионова набрала 12 очков и занимает первое место в таблице чемпионата России. В следующем туре 16 августа «Локомотив» сыграет в гостях с калининградской «Балтикой».