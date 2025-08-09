Нападающий «Локомотива» Бакаев прокомментировал победу в матче со «Спартаком»

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался о победе в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком». Железнодорожники одержали победу со счётом 4:2. В составе «Локомотива» хет-трик оформил Алексей Батраков, ещё один мяч забил Дмитрий Воробьёв. За красно-белых отличились Кристофер Мартинс и Эсекьель Барко (с пенальти).
«Это дерби, так и должно быть в таких матчах – искры летят с двух сторон. Две команды хотели сегодня победить. Слава богу, чтобы победили мы. Мотивировало ли спартаковское прошлое? Мотивации и так хватает, потому что это дерби. Спартаковское прошлое – не самая главная мотивация, мотивация – победа и три очка, тем более в таком матче», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
