Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
22:00 Мск
Нападающий «Локомотива» Бакаев прокомментировал победу в матче со «Спартаком»

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался о победе в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком». Железнодорожники одержали победу со счётом 4:2. В составе «Локомотива» хет-трик оформил Алексей Батраков, ещё один мяч забил Дмитрий Воробьёв. За красно-белых отличились Кристофер Мартинс и Эсекьель Барко (с пенальти).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

«Это дерби, так и должно быть в таких матчах – искры летят с двух сторон. Две команды хотели сегодня победить. Слава богу, чтобы победили мы. Мотивировало ли спартаковское прошлое? Мотивации и так хватает, потому что это дерби. Спартаковское прошлое – не самая главная мотивация, мотивация – победа и три очка, тем более в таком матче», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

