Червиченко: в РПЛ лидируют команды, где играет больше российской молодёжи

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко после матча 4-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Рубином» (5:1) высказался о тенденциях, которые видны в российском футболе.
«Очень неожиданно, что ЦСКА разгромил «Рубин». Я думал, что казанцы как минимум увезут ничью, ведь до этого во всех матчах выглядели очень хорошо. Для меня было шоком, что ЦСКА после перерыва вёл со счётом 4:1. Хотя приятно, что армейцы доверяют молодым ребятам, которые забивают и проявляют себя.
Вообще в РПЛ лидируют команды, где доверяют российским футболистам и где больше российской молодёжи. Что касается «Рубина», видимо, команда ещё не может бороться с лидерами и претендовать на первые места», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
- 9 августа 2025
-
22:20
-
22:19
-
22:11
-
22:10
-
22:10
-
22:04
-
22:00
-
21:58
-
21:48
-
21:48
-
21:45
-
21:43
-
21:41
-
21:40
-
21:39
-
21:36
-
21:30
-
21:27
-
21:25
-
21:25
-
21:23
-
21:21
-
21:20
-
21:17
-
21:13
-
21:12
-
21:10
-
21:09
-
21:08
-
21:03
-
21:02
-
21:00
-
21:00
-
20:56
-
20:55