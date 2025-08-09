Скидки
Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Червиченко: в РПЛ лидируют команды, где играет больше российской молодёжи

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко после матча 4-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Рубином» (5:1) высказался о тенденциях, которые видны в российском футболе.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 15:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
5 : 1
Рубин
Казань
1:0 Глебов – 7'     2:0 Круговой – 29'     3:0 Дивеев – 33'     3:1 Даку – 40'     4:1 Глебов – 44'     5:1 Мусаев – 56'    

«Очень неожиданно, что ЦСКА разгромил «Рубин». Я думал, что казанцы как минимум увезут ничью, ведь до этого во всех матчах выглядели очень хорошо. Для меня было шоком, что ЦСКА после перерыва вёл со счётом 4:1. Хотя приятно, что армейцы доверяют молодым ребятам, которые забивают и проявляют себя.

Вообще в РПЛ лидируют команды, где доверяют российским футболистам и где больше российской молодёжи. Что касается «Рубина», видимо, команда ещё не может бороться с лидерами и претендовать на первые места», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

