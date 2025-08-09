Зелимхан Бакаев: даже сам Дмитриев понимал, что пенальти в ворота «Локомотива» не было

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев высказался об эпизоде с пенальти в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком». Железнодорожники одержали победу со счётом 4:2. Во втором тайме был назначен пенальти после фола Бакаева на полузащитнике «Спартака» Игоре Дмитриеве.

«Что касается назначенного пенальти, Дмитриев даже не просил этого пенальти. Он по инерции бежал и сам влетел. Ему на скамейке начали говорить: «Давай немного эмоций», и потом начал. Он сам понимал, что там не было пенальти. Это моё мнение, но экспертам виднее», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В составе «Локомотива» хет-трик оформил Алексей Батраков, ещё один мяч забил Дмитрий Воробьёв. За красно-белых отличились Кристофер Мартинс и Эсекьель Барко (с пенальти).