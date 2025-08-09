Зелимхан Бакаев: рано говорить про Жедсона. Посмотрите, как сыграл Батраков

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев не стал отвечать на вопрос об игре полузащитника «Спартака» Жедсона Фернандеша после матча 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Красно-зелёные одержали победу со счётом 4:2, а Алексей Батраков оформил хет-трик.

«Пока рано говорить про Жедсона. Посмотрите, как сыграл Батраков», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Команда Михаила Галактионова набрала 12 очков и занимает первое место в таблице чемпионата России. «Спартак» под руководством Деяна Станковича идёт 11-м с четырьмя набранными очками.

В следующем туре 16 августа «Локомотив» сыграет в гостях с калининградской «Балтикой». «Спартак» в этот же день примет петербургский «Зенит».