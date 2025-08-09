Скидки
Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
22:00 Мск
Зелимхан Бакаев: рано говорить про Жедсона. Посмотрите, как сыграл Батраков

Комментарии

Нападающий московского «Локомотива» Зелимхан Бакаев не стал отвечать на вопрос об игре полузащитника «Спартака» Жедсона Фернандеша после матча 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Красно-зелёные одержали победу со счётом 4:2, а Алексей Батраков оформил хет-трик.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

«Пока рано говорить про Жедсона. Посмотрите, как сыграл Батраков», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Команда Михаила Галактионова набрала 12 очков и занимает первое место в таблице чемпионата России. «Спартак» под руководством Деяна Станковича идёт 11-м с четырьмя набранными очками.

В следующем туре 16 августа «Локомотив» сыграет в гостях с калининградской «Балтикой». «Спартак» в этот же день примет петербургский «Зенит».

