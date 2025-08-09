«Всё только начинается». Юрий Нагорных — о победе «Локомотива» над «Спартаком»
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о победе красно-зелёных над «Спартаком» (4:2) в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.
Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18' 1:1 Мартинс – 26' 2:1 Воробьёв – 49' 2:2 Барко – 78' 3:2 Батраков – 79' 4:2 Батраков – 86'
«Была хорошая и боевая игра. Хочется поздравить нашу команду, всех ребят, тренерский штаб и болельщиков. Совершенно точно без эйфории, всё только начинается», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Команда Михаила Галактионова набрала 12 очков и занимает первое место в таблице чемпионата России. «Спартак» под руководством Деяна Станковича идёт 11-м с четырьмя набранными очками.
В следующем туре 16 августа «Локомотив» сыграет в гостях с калининградской «Балтикой». «Спартак» в этот же день примет петербургский «Зенит».
