«Всё только начинается». Юрий Нагорных — о победе «Локомотива» над «Спартаком»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о победе красно-зелёных над «Спартаком» (4:2) в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Была хорошая и боевая игра. Хочется поздравить нашу команду, всех ребят, тренерский штаб и болельщиков. Совершенно точно без эйфории, всё только начинается», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Команда Михаила Галактионова набрала 12 очков и занимает первое место в таблице чемпионата России. «Спартак» под руководством Деяна Станковича идёт 11-м с четырьмя набранными очками.

В следующем туре 16 августа «Локомотив» сыграет в гостях с калининградской «Балтикой». «Спартак» в этот же день примет петербургский «Зенит».