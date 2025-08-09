В «Локомотиве» оценили игру Алексея Батракова на старте сезона

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высоко отозвался о полузащитнике команды Алексее Батракове. Футболист оформил хет-трик в матче 4-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (4:2).

«У Алексея Батракова хороший старт. Он большой молодец. Совершенно точно в этом сезоне будем видеть его в составе «Локомотива», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

20-летний Батраков провёл пять матчей в текущем сезоне, забив семь голов. Его контракт с «Локомотивом» действует до лета 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 12 млн.