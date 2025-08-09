Полузащитник «Спартака» Барко: Жедсон — очень хороший игрок, с ним комфортно на поле

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко после матча 4-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом« (2:4) высказался о новичке клуба Жедсоне Фернандеше, перешедшем из турецкого «Бешикташа».

«Жедсон Фернандеш — очень хороший игрок. Он провёл хороший матч. Я старался помогать ему. С ним комфортно на поле», — передаёт слова Барко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Команда Михаила Галактионова набрала 12 очков и занимает первое место в таблице чемпионата России. «Спартак» под руководством Деяна Станковича идёт 11-м с четырьмя набранными очками.

В следующем туре 16 августа «Локомотив» сыграет в гостях с калининградской «Балтикой». «Спартак» в этот же день примет петербургский «Зенит».