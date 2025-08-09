Скидки
Палермо — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «Спартака» Барко: у нас нет кризиса, нужно продолжать дальше подниматься
Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко высказался о поражении в матче 4-го тура чемпионата России со столичным «Локомотивом» (2:4). В составе «Локомотива» хет-трик оформил Алексей Батраков, ещё один мяч забил Дмитрий Воробьёв. За красно-белых отличились Кристофер Мартинс и Эсекьель Барко (с пенальти).

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

«Очень сложный матч. Матч тяжёлый, но нужно продолжать дальше подниматься. Нам нужно быть более сконцентрированными. В футболе всякое случается. У нас нет кризиса. Никак не могу объяснить такой старт сезона», — передаёт слова Барко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала четыре очка за четыре матча. «Локомотив» (12) находится на первой строчке.

