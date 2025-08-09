Игрок «Спартака» Барко: у нас нет кризиса, нужно продолжать дальше подниматься
Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко высказался о поражении в матче 4-го тура чемпионата России со столичным «Локомотивом» (2:4). В составе «Локомотива» хет-трик оформил Алексей Батраков, ещё один мяч забил Дмитрий Воробьёв. За красно-белых отличились Кристофер Мартинс и Эсекьель Барко (с пенальти).
Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18' 1:1 Мартинс – 26' 2:1 Воробьёв – 49' 2:2 Барко – 78' 3:2 Батраков – 79' 4:2 Батраков – 86'
«Очень сложный матч. Матч тяжёлый, но нужно продолжать дальше подниматься. Нам нужно быть более сконцентрированными. В футболе всякое случается. У нас нет кризиса. Никак не могу объяснить такой старт сезона», — передаёт слова Барко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала четыре очка за четыре матча. «Локомотив» (12) находится на первой строчке.
Комментарии
