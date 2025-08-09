Скидки
Главная Футбол Новости

«Спартак» не побеждает в трёх матчах РПЛ подряд. В следующем туре — «Зенит»

«Спартак» не побеждает в трёх матчах РПЛ подряд. В следующем туре — «Зенит»
Комментарии

Московский «Спартак» продлил безвыигрышную серию в чемпионате России до трёх матчей. Сегодня, 9 августа, команда Деяна Станковича в гостях проиграла «Локомотиву» со счётом 2:4 в 4-м туре Мир РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 4-й тур
09 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Батраков – 18'     1:1 Мартинс – 26'     2:1 Воробьёв – 49'     2:2 Барко – 78'     3:2 Батраков – 79'     4:2 Батраков – 86'    

В 1-м туре красно-белые минимально переиграли махачкалинское «Динамо» (1:0), во 2-м туре разгромно проиграли «Балтике» (0:3), в 3-м — сыграли вничью с «Акроном» (1:1). В 5-м туре 16 августа «Спартак» примет санкт-петербургский «Зенит».

На данный момент команда Станковича располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В прошлом сезоне красно-белые стали четвёртыми в таблице, уступив «Краснодару», «Зениту» и ЦСКА.

