«Спартак» не побеждает в трёх матчах РПЛ подряд. В следующем туре — «Зенит»

Московский «Спартак» продлил безвыигрышную серию в чемпионате России до трёх матчей. Сегодня, 9 августа, команда Деяна Станковича в гостях проиграла «Локомотиву» со счётом 2:4 в 4-м туре Мир РПЛ.

В 1-м туре красно-белые минимально переиграли махачкалинское «Динамо» (1:0), во 2-м туре разгромно проиграли «Балтике» (0:3), в 3-м — сыграли вничью с «Акроном» (1:1). В 5-м туре 16 августа «Спартак» примет санкт-петербургский «Зенит».

На данный момент команда Станковича располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В прошлом сезоне красно-белые стали четвёртыми в таблице, уступив «Краснодару», «Зениту» и ЦСКА.